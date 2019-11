Bandidos explodem cofre em posto de combustível de João Pessoa

Na madrugada desta quarta-feira, 27, uma ação criminosa movimentou o bairro do Rangel, em João Pessoa, capital paraibana.

De acordo com informações, um cofre, localizado na parte externa de um posto de combustíveis, foi o alvo dos bandidos.

Ainda de acordo com as informações, a ocorrência foi registrada por volta das 3h30, e, além do cofre, as bombas de combustível e a própria estrutura do estabelecimento foram atingidas e ficaram destruídas.

Ainda não há informações sobre a quantia levada pelos criminosos. No entanto, mesmo com o impacto forte, que atingiu, inclusive, as vidraças das casas da região, ninguém ficou ferido.