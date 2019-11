Bandidos assaltam padaria e mercadinho em rua com base da PM em CG

Dois bandidos realizaram assaltos em dois estabelecimentos no bairro do Mutirão, em Campina Grande, ontem, 15. As câmeras de vigilância flagraram as duas ações.

O primeiro assalto ocorreu em uma padaria. Um dos acusados chega ao local de capacete, com uma arma na punho e apontando para uma das funcionárias. Outra se esconde em baixo do balcão para não ser vista.

Ele pega o dinheiro do caixa e sai escondendo a arma.

De lá, o acusado vai assaltar um mercadinho na mesma rua.

Com um comparsa, rende clientes e funcionários, inclusive o dono do estabelecimento, o vereador Aldo Cabral de Campina Grande.

Os assaltantes levaram todo o dinheiro do caixa, além dos celulares do parlamentar e de mais 10 pessoas que estavam no local. Eles fugiram de moto.

Na rua em que o fato ocorreu, fica localizado o posto policial do bairro e, segundo moradores, não havia nenhum PM no local.

A Polícia atendeu aos dois chamados e já identificou os suspeitos do crime.

*Com informações da TV Cabo Branco