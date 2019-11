Bandidos armados saqueiam casa de agricultor na Paraíba após amarrá-lo

Um agricultor passou por momentos de terror em sua própria residência, no município de Pocinhos, no Agreste da Paraíba, nessa segunda-feira, 18. De acordo com informações veiculadas na Rádio Correio FM, o fato se deu na zona rural da cidade, no Sítio Pedra Branca, próximo à BR-230.

Ainda segundo as informações, três bandidos armados chegaram na casa e anunciaram o assalto, renderam o agricultor o prendendo no portão e em seguida fugiram levando diversos objetos pessoais e uma quantia em dinheiro ainda não informada.

Momentos depois, vizinhos escutaram os pedidos de socorro e ajudaram a vítima.