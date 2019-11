Azevêdo promove mudanças de 1% na sua equipe de governo

“Estou satisfeito com 99% do trabalho da minha equipe. Falta mexer somente em 1% para fazer o reajuste”. Foi o que declarou à imprensa o governador do Estado, João Azevêdo, sobre o percentual de satisfação com a sua equipe administrativa, mas que faltava pouco para chegar ao ápice de um bom trabalho com novos auxiliares.

Segundo ele, a reforma administrativa vai acontecer continuamente e tem dito que sempre que houver necessidade de mudanças, vai acontecer independente de tempo e período. “Não é necessário que datas sejam marcadas para fazer reformas. Quando houver necessidade de mexer na equipe, nós vamos mexer sim”, enfatizou.

Azevêdo disse ainda que é preciso reajustar a equipe ao que o governo espera em termos de ritmo e de comprometimento. Aos poucos, o governador vem trocando auxiliares ligados a deputados da base aliada ou não. O Diário desta sexta-feira (8) trouxe a exoneração da esposa do deputado João Bosco Carneiro (Cidadania), Raquel Carneiro, que foi exonerada do cargo de assessor de gabinete do governador.

Já o DO da quarta-feira (6) trouxe publicada, a exoneração de Luciana Gomes Vieira de Almeida do cargo de diretora-geral do Hemocentro de João Pessoa. Ela é cunhada do deputado federal Gervásio Maia (PSB). A nova titular do Hemocentro da Capital é Shirlene Dantas Gadelha, esposa do deputado/secretário Hervázio Bezerra (PSB).