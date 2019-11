Avião cai e mata três pessoas no interior do Paraná

LUIZ CARLOS CRUZ

CASCAVEL, PR (FOLHAPRESS) – Um acidente aéreo no fim da tarde deste domingo (17) deixou três pessoas mortas em Cascavel, oeste do Paraná.

A aeronave caiu em uma mata no distrito de Espigão Azul, próximo a pista de um aeroporto privado.

O Corpo de Bombeiros e o helicóptero do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram deslocados para fazer o resgate das vítimas.

Na aeronave estavam quatro pessoas da mesma família. Uma mulher sobreviveu e foi encaminhada ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).

De acordo com o médico Rodrigo Nicácio, ela apresentava politraumatismo generalizado grave.

Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas da aeronave, de prefixo PT-JQZ.

Na última quinta-feira (14), um avião bimotor caiu na pista de um resort de luxo em Maraú, no sul da Bahia. Morreram a jornalista e relações públicas Marcela Brandão Elias, 37, nora do decorador Jorge Elias, a irmã dela, Maysa Marques Mussi, 27, e o ex-piloto de Stock Car Tuka Rocha.

Além de Maysa e Marcela estavam a bordo do jatinho: Eduardo Elias (marido de Marcela), Eduardo (filho de 6 anos do casal), Marcelo Constantino (neto do empresário Nenê Constantino, fundador da Gol), Eduardo Mussi, Marie Cavelan, Fernando Oliveira e Aires Napoleão Guerra (piloto da aeronave).