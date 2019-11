“Augusto Nunes é figura nojenta”, diz Lula ao defender Glenn Greenwald

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escreveu uma carta nesta sexta (8) ao jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, dizendo que ficou “orgulhoso de ver você enfrentar aquela figura nojenta do jornalismo podre brasileiro”.

O petista se referia a Augusto Nunes, comentarista da rádio Jovem Pan e da TV Record.

Na quinta (7), Nunes partiu para a agressão física contra Glenn depois de ser chamado de “covarde” por ele no programa Pânico.

O jornalista relembrava um comentário feito anteriormente por Nunes na rádio, no qual mencionou os dois filhos adotados por Glenn e pelo marido dele, o deputado federal David Miranda (PSOL-RJ).

Na ocasião, Nunes indagou: “Quem cuida das crianças que eles adotaram? Isso aí o juizado de menores deveria investigar”.

Na carta, Lula diz ainda a Glenn: “Você presta um serviço extraordinário para a democracia brasileira, falando as verdades que a parte podre da imprensa não fala. Parabéns por você existir. Tenha a minha solidariedade”.

Veja abaixo a carta:

“Querido companheiro Glenn, fiquei orgulhoso ao ver você enfrentar aquela figura nojenta do jornalismo podre brasileiro. Você presta um serviço extraordinário para a democracia brasileira, falando as verdades que a parte podre da imprensa não fala. Parabéns por você existir. Tenha minha solidariedade. Abraços com admiração do amigo Lula. Sem medo de ser feliz.”