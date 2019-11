Atriz da Globo informa agora só quer ter casos e não mais se apaixonar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Depois de viver relacionamentos amorosos intensos, a atriz e cantora Cleo, 37, disse que agora consegue ter o que afirmou achar o ideal: casos. “É totalmente racional. Esses dias eu já vi que estava ficando apaixonada e falei: ‘Não, tchau'”, contou ela em entrevista para Sabrina Sato, divulgada nesta terça-feira (19) em seu canal no YouTube.

Na conversa as duas lembraram também que ambas se relacionaram com João Vicente de Castro, 36. “A gente é sócia”, brincou Cleo, que foi casada com o ator de 2010 a 2012.

“Eu nem queria namorar com ele. Eu falei: ‘Você acabou de namorar a Cleo Pires. É muita responsabilidade para mim”, contou Sabrina, que ficou com Castro de 2013 a 2015.

“Lavou tá novo, bebê”, disse Cleo. “E você vê como a gente fez bem para ele. Ele ficou tão traumatizado que nunca mais namorou ninguém”, completou Sabrina, em tom de brincadeira.

Durante a entrevista, que foi gravada no apartamento de Sabrina em São Paulo, a atriz e cantora também falou sobre os desafios de ter pais famosos. “Você já nasceu tendo dois pais cantores [Fábio Jr, pai biológico, e Orlando Morais, padrasto], uma mãe que não é só atriz, é a maior do país, é a mulher mais amada do Brasil. Caramba, é como se você não pudesse errar”, disse Sabrina.

“É como se você não pudesse existir, porque as pessoas traçam um roteiro imaginário subconsciente que vira um inconsciente coletivo, sabe, do que você tem que ser, de como você pode ser, do que você pode falar, do que você pode gostar, e isso é frustrante”, afirmou Cleo.

“Por isso, talvez, você achasse que eu era rebelde. Não é que eu era rebelde, era só porque eu estava querendo ser eu”, complementou a atriz e cantora.

Ela disse ainda que sempre fala sobre esse assunto com as irmãs, já que elas passam por situação semelhante.

“Tudo bem, para mim foi mais fácil o caminho de ser artista, mas não adianta porque ninguém vai levar a sério o que eu faço, porque as pessoas acham que.. mas é óbvio, ela é filha de tal, irmã de tal e aí começam a comparar as pessoas. É bem dolorido às vezes”, afirmou.

Cleo falou também que foi difícil tomar a decisão de investir na carreira de cantora. “Foi tipo um abismo. Achei que ia morrer. Vou frustrar mais uma vez as expectativas de todo mundo. E vou começar de novo. Foi um processo muito solitário”, contou.