Atenção servidor da Paraíba. Datas dos pagamentos de novembro, 13º e dezembro

O governador João Azevêdo (PSB) anunciou nesta terça-feira, 26, através das redes sociais, o calendário de pagamento do funcionalismo estadual para o restante do ano em curso.

Dias 28 e 29 de novembro, quitação da folha do mês em curso; no dia 10 de dezembro, pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2019; e de 27 a 30 de dezembro a folha salarial referente ao mês de dezembro.

– Em 30 dias o governo estadual injetará R$ 978 milhões na economia do Estado, gerando um ambiente propício para fazer a economia crescer – comentou o governador.