Assessoria do Flamengo vacila e divulga vídeo com zagueiro do clube pelado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um vídeo que mostra o vestiário do Flamengo após a goleada por 4 a 1 sobre o Corinthians no último domingo (3), no Maracanã, está provocando grande repercussão na internet nesta terça-feira (5). Isso porque o zagueiro Pablo Marí aparece pelado nas imagens.

O flagra foi divulgado pela FlaTV, canal do próprio Flamengo no YouTube. Depois da polêmica, o vídeo foi retirado do ar, e um outro sem as cenas do zagueiro nu foi publicado pelo mesmo canal.

As imagens mostram o auxiliar técnico João de Deus conversando com o lateral-esquerdo Renê. Ao fundo, aparece Marí de costas se enxugando com a toalha -em determinado momento, ele fica nu.

Segundo o jornal Extra, o jogador e seus representantes ficaram revoltados com o que consideram ter sido uma falha enorme do Flamengo.

Questionado pelo reportagem, a assessoria de comunicação do Flamengo disse que medidas internas foram tomadas, mas não detalhou o que foi feito.

Nas redes sociais, muitos internautas criticaram a divulgação do vídeo. “Ridículo, o clube errou em publicar o vídeo antes de editar as imagens, algum tem que ser responsabilizado”, disse um deles.

Outros apoiaram e elogiaram o jogador. “Tadinho do Pablo Mari”, escreveu um deles. “Linda bunda”, comentou uma seguidora.