Assembleia Legislativa da Paraíba homenageia os 70 anos da FIEP

Numa solenidade prestigiada por parlamentares, autoridades, empresários e colaborares e gestores da FIEP, Sesi, Senai e IEL, no Teatro do Sesi Armando Monteiro Neto, em João Pessoa, a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba realizou na última quinta-feira, a Sessão Solene Especial em Homenagem aos 70 anos da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba.

A sessão de propositura do deputado estadual, Eduardo Carneiro, encerrou as comemorações alusivas ao aniversário de criação da FIEP, entidade criada e mantida por industriais paraibanos, com a finalidade de contribuir para o fortalecimento e desenvolvimento do setor industrial, um dos pilares mais importantes da economia especialmente na geração de emprego e renda.

A comenda em homenagem à Federação das Indústrias foi entregue ao presidente da entidade, Francisco de Assis Benevides Gadelha. Em seu discurso, o deputado Eduardo Carneiro, falou da representatividade que a FIEP tem no estado e da sua importância no cenário econômico local.

A propositura aprovada pela Assembleia Legislativa tem respaldo na história e nos marcos alcançados pela entidade desde que foi criada em 1949.

Ao longo de sete décadas, a FIEP por intermédio das instituições SESI, SENAI e IEL, tem sido provedora de soluções nas áreas de educação, formação e qualificação profissional, tecnologia e inovação e saúde e segurança na indústria.

Atuando fortemente na articulação junto aos poderes executivo e legislativo, a Federação das Indústrias da Paraíba assume um papel preponderante nas lutas e conquistas em prol da indústria paraibana.

O presidente da FIEP, Francisco Gadelha, participou da sessão especial em cumprimento a uma extensa agenda de compromissos esta semana, que incluiu a reunião com o Ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.

“Eu estou concluindo uma intensa semana de compromissos, que não poderia deixar de fora esse momento de reconhecimento à FIEP, realizado por uma instituição tão importante para o nosso estado como a Assembleia Legislativa, disse.

Concluindo: “Esse reconhecimento dos parlamentares do nosso estado significa que estamos no caminho certo e continuaremos engajados para que tenhamos uma indústria forte que gere cada mais emprego e renda na Paraíba”, disse Francisco Gadelha.