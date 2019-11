Assembleia debate Agroecologia durante audiência pública em Remígio nesta sexta

Da Redação com Ascom. Publicado em 7 de novembro de 2019 às 20:03.

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) realizará, nesta sexta-feira (08), audiência pública na cidade de Remígio, Brejo paraibano, para debater os potenciais da Agroecologia no estado, que vem obtendo destaque nacional com diversas premiações.

O evento, proposto pelo deputado Chió (REDE), através da Comissão de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente, acontecerá no “Auditório Municipal”, a partir das 14h00.

Chió afirma que o evento será histórico, pois é a primeira vez que a Assembleia Legislativa realiza uma audiência em Remígio.

“A Paraíba vive um importante momento em sua produção agroecológica e com reconhecimento nacional. É preciso potencializar essas estratégias. Será um marco na história da cidade de Remígio. Por todas as representações que já confirmaram presença à expectativa é que elaboremos uma grande pauta de encaminhamentos, que protejam e valorizem a produção agroecológica em nosso estado”, antecipou o deputado.

Para o presidente Adriano Galdino, a iniciativa é mais um passo que Assembleia Legislativa dá para estreitar cada vez mais a relação com povo paraibano.

“Nós queremos mostrar o compromisso dessa legislatura com o povo da Paraíba. Teremos uma audiência excelente, com uma grande participação popular. A Paraíba é uma terra muito rica em agricultura e isso faz parte do cotidiano de todos. Assim como a educação, a saúde e a infraestrutura, agricultura é uma ferramenta essencial para se ter cada vez mais uma Paraíba mais forte e mais justa para todos”, disse o presidente.

VII Festival de Cultura Agroecológica

A audiência pública está inserida na programação do VII Festival de Cultura Agroecológica, que acontece nos dias 8, 9 e 10 deste mês, sendo realizado pela ONG Arribaçã, em parceria com a Prefeitura Municipal de Remígio, o Governo da Paraíba, a Rede Borborema de Agroecologia, a Embrapa Algodão, a SECULT, o PROCASE, o IICA e a SEAFDS.

“Esse festival é também um momento de celebração. Vamos celebrar a colheita, os resultados e ao mesmo tempo, construir parcerias. A população celebra e ao mesmo tempo a gente faz negócio, gera desenvolvimento econômico”, ressaltou o pesquisador da Embrapa e coordenador do Festival, Marenilson Batista.

Além da audiência pública, a programação do festival reserva rodas de conversa, dia de campo, mostra cultural e gastronômica, desfile de moda, tablado cultural, shows, entre outras atrações.

Confira a programação na íntegra:

VII FESTIVAL DA CULTURA AGROECOLÓGICA – REMÍGIO (PB) –

DIAS 08, 09 e 10 DE NOVEMBRO DE 2019

SEXTA-FEIRA – 08/11

6h – Visita à feira agroecológica de Remígio

Local: Avenida Joaquim Cavalcanti (Rua da Prefeitura)

8h – Dia de Campo sobre o cultivo do algodão orgânico em consórcios agroalimentares

Local: Comunidade Gabinete, Assentamento Queimadas em Remígio

14h – 1º Audiência Pública da Assembleia Legislativa da Paraíba em Remígio, através da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente.

Local: Auditório Municipal Geraldo Pereira de Lima, Rua Manoel Alexandre Filho, Bairro Bela Vista.

14h – Mostra do conhecimento Agroecológico com o tema: Terra da Agroecologia

Local: Avenida Joaquim Cavalcanti (Rua da Prefeitura)

20h – Musical

21h – Concerto do Programa de Inclusão pela Música e pela Arte (PRIMA), polo Campina Grande

22h – Forró Mania

SÁBADO – 09/11

8h às 13h: Seminário “Avanços e Desafios da Cadeia Produtiva do Algodão Orgânico”

Local: Auditório Geraldo Pereira de Lima, Rua Manoel Alexandre Filho, Bairro Bela Vista, Remígio – PB.

16h – Roda de conversa sobre Saúde, Agroecologia e Produção Orgânica

Local: Câmara Municipal de Remígio – PB

16h – Mostra do conhecimento agroecológico e gastronomia

20h – Desfile de Moda de Algodão Colorido

21h – Show com Felype Aguiar e Banda

DOMINGO – 10/11

8h – Cultural é na feira livre, a feira livre é cultural

10h – Documentário e DUO música clássica no Cine RT

16h – Apresentações Culturais, mostra do conhecimento agroecológico e gastronomia

20h – Orquestra Sanfônica de Remígio

21h – Tablado Cultural