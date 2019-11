Assaltantes realizam arrastão em supermercados de distrito campinense

A manhã dessa segunda-feira, 25, foi bastante movimentada na área policial em Galante, distrito do município de Campina Grande, no Agreste da Paraíba. De acordo com informações veiculadas na Rádio Correio FM, assaltantes realizaram um arrastão em alguns estabelecimentos comerciais.

Na ocasião, ainda segundo as informações, dois homens em uma moto, por volta das 9h, passaram no primeiro supermercado e anunciaram o assalto, logo em seguida foi a vez do segundo supermercado e, ainda em frente ao último, mais um supermercado foi alvo da ação criminosa.

A quantia em dinheiro roubada pelos bandidos ainda não foi informada, e os criminosos permanecem foragidos e sem identificação.