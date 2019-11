Aspol comenta ação do MP contra empresa fornecedora de armas para policiais da PB

A Associação dos Policiais Civis da Paraíba (Aspol) está comemorando uma ação pública do Ministério Público da Paraíba contra a empresa Taurus, fabricante e fornecedora das pistolas usadas por policiais militares e civis do Estado.

Em entrevista à Rádio Campina FM, a presidente da Aspol, Suana Melo, comentou a decisão e disse que quem ganha com ela são os policiais e a própria sociedade.

Segundo ela, mais de dez armas do tipo já apresentaram defeitos durante curso de formação de soldados e agentes e que as denúncias de mau funcionamento das armas ocorrem desde 2015.

– Estamos contentes com essa ação civil pública do Ministério Público. Essa vem a partir de denúncias em nível nacional sobre a situação das armas que a PM e a PC estavam utilizando. As armas estavam apresentando pane. O gatilho não funcionava e, mesmo sem o acionamento dele, em alguns casos, a arma disparava. E isso era um grande perigo para o policial e também para a sociedade. A ação vem para ratificar o que já vínhamos denunciando desde 2015. Acreditamos que com essa ação serão possíveis a indenização de policiais e a substituição das armas – disse.

Suana ainda relatou que, para não correrem riscos com a arma da marca Taurus, policiais estavam comprando, com recursos próprios, suas armas.

Ela também destacou que a Paraíba é um dos poucos estados que ainda utilizam a marca e espera que isso mude.