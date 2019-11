Apresentadora da Rede Globo presta homenagem a Gugu em seu programa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A apresentadora Ana Maria Braga, 70, fez uma breve homenagem ao ex-colega de profissão, Gugu Liberato, 60, nesta segunda (25), em seu programa Mais Você, ao vivo.

O apresentador morreu na última sexta (22) após cair de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão da sua casa, em Orlando (EUA).

No final do seu programa, Ana Maria relembrou alguns momentos marcantes com Gugu, durante sua história na TV brasileira, e também afirmou que o artista era uma pessoa animada e admirada por todos.

“Ele era um cara animado, divertido e como o melhor da vida é guardar lembranças boas, separei um vídeo para relembrar um dia em que a gente se divertiu muito juntos. Essas imagens mostram a leveza da personalidade desse cara que encantou o Brasil.”

No Instagram, Ana Maria já havia se pronunciado dizendo que estava “muito triste, muito triste”. “Lamento muito sua partida.

Meus sentimentos e minha solidariedade à família. Descanse em paz”, escreveu a apresentadora na rede social.

O sepultamento de Gugu será no Cemitério Gethsêmani Morumbi, no jazigo da família, ao lado do pai, Augusto Claudino Liberato.

Porém, ainda não há informações sobre dia e horário da liberação do corpo na funerária, translado para o Brasil, velório e sepultamento.

“Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos filhos. E assim foi até o final da vida, ocorrida após um acidente caseiro”, escreveu a família, em nota.

Ele deixou sua mulher, Rose Miriam, e três filhos: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15.

A família do apresentandor também autorizou a doação de todos os órgãos. Antes do procedimento cirúrgico os parentes pediram que a carta fosse lida em primeira pessoa, em memória de Liberato.

Leia abaixo a íntegra da carta.

“Deus em sua infinita bondade nos dá a oportunidade da vida. Vivi minha jornada na Terra seguindo os ensinamentos que recebi de meus pais, Augusto e Maria do Céu.

Com eles aprendi a importância de olhar para o próximo com amor e fraternidade. Agora eu sigo adiante por um caminho que me levará mais próximo ao Pai.

E neste momento quero praticar os ensinamentos do mestre Jesus. Assim como ele compartilhou o pão com os seus, eu compartilho meu corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de viver.

Aos meus familiares eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenham certeza que, a partir de agora, eu estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando minha vida com outros irmãos. Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e de luz. Gugu”.

O gesto do apresentador e de sua família pode salvar até 50 vidas, de acordo com a equipe médica que realizou a cirurgia.