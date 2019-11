Apresentador do MasterChef reata casamento e avalia que má fase passou

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O chef de cozinha Henrique Fogaça, 47, reatou o casamento com Carine Ludvic após quatro meses separados. A volta do casal acontece após um período turbulento para ele, que inclui um acidente de moto, que lhe deixou alguns ossos quebrados, e uma série de críticas após fazer uma foto polêmica no Vaticano.

“O amor falou mais alto. Ela é uma pessoa de que gosto muito: transparente, com vontade de somar. Voltamos porque os dois são parecidos”, afirmou ele à colunista Patrícia Kogut, de O Globo. Fogaça é pai de três filhos: Olívia, 12, João, 11, e Maria, 4, de outros dois relacionamentos.

A maior polêmica nesse período foi a o post que mostrava Fogaça posando ao lado de duas freiras, enquanto usava uma camiseta com a imagem de duas mulheres se beijando. Na ocasião, até a Band soltou um comunicado que teria uma conversa com o jurado do MasterChef para entender os motivos daquela postagem.

Ainda em entrevista ao Globo, Fogaça disse que se arrepende. “Sou uma pessoa, de certa forma, contestadora em relação a algumas coisas. Eu estava na Itália, usando uma camisa com imagens provocativas para a realidade do mundo em que vivemos. Coincidiu de essas freiras, que eram brasileiras, pedirem a foto”.

Depois disso, Fogaça ainda caiu de moto enquanto fazia uma trilha com outros motoqueiros em Ribeirão Preto, no interior paulista. Ele teve fraturas no dedo da mão e em algumas costelas. Não bastasse, o chef ainda contraiu uma pneumonia em função da batida nas costelas e teve de ficar de repouso.

Para Fogaça, essa maré de azar é resultado de inveja: “Eu me expus demais. Existem muitas pessoas que dão tapinha nas costas, mas, na verdade, estão morrendo por dentro. São ‘losers’ (perdedores) na vida. Na situação em que estou, é muito olho em cima de mim. Então, isso acaba de certa forma tirando minhas energias”.

“Agora estou aprendendo a ser mais discreto”, continua ele. “Nas redes, há muito julgamento. E você fala ‘A’ e as pessoas interpretam ‘Z’. Elas xingam: ‘Seu bosta’, ‘Seu filho disso e daquilo’. Aí você encontra o cara pessoalmente e ele reage de outra forma: ‘Não é bem isso que eu ia falar’. Aprendi que preciso ter cuidado.”

Jurado do MasterChef desde 2014, Fogaça deve ganhar um programa solo na Band no próximo ano. O programa Mistérios do Pantanal mostrará, além da culinária dessa região do país, muito da cultura e algumas curiosidades locais. Ainda não foram dados detalhes de quando estreia ou número de episódios.