Após mais de 500 dias de prisão, juiz determina liberação de Lula

O juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba, acatou na tarde desta sexta-feira (8) o pedido protocolado pela defesa do ex-presidente Lula e determinou a sua liberação da prisão.

Com a decisão, Lula deve deixar ainda hoje a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PR), onde ficou preso por 580 dias.

A determinação do juiz ocorre um dia após o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar a possibilidade de execução da prisão após condenação em segunda instância.

Com a decisão, Lula terá o direito de recorrer em liberdade da condenação de 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão, por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex.

Mais informações ao longo do dia.