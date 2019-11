Após decisão do STF, deputada paraibana defende que ex-presidente seja inocentado

O Supremo Tribunal Federal (STF) voltou a barrar a prisão de condenados logo após a segunda instância e reverteu o entendimento estabelecido pela corte em 2016.

Com a decisão do Supremo, cerca de 5.000 réus podem ser libertos. Na tarde desta sexta-feira (8) o juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba, acatou o pedido protocolado pela defesa do ex-presidente Lula e determinou a sua liberação da prisão.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio, a deputada estadual Estela Bezerra (PSB) defendeu que o ex-presidente também seja inocentado pela Justiça.

– Analiso que o STF, inclusive com uma disputa muito apertada, fez prevalecer o que está na nossa Constituição. O que ocorreu no Brasil anteriormente foi justamente desrespeitar o que está em nossa Constituição. Acho que Lula será beneficiado, porém Lula precisa ser inocentado. O que se precisa com relação a Lula é desfazer todo o processo que está claramente viciado. O juiz Moro viciou o processo junto com Dallagnol. Está claro que foi um processo inteiramente dirigido, seletivo e manipulado- disse a parlamentar.