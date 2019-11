APLP aponta necessidade de escola de ensino médio no Aluízio Campos

Em entrevista à rádio Cariri FM, na manhã desta sexta-feira, 22, o professor e vice-presidente da Associação dos Professores em Licenciatura Plena do Estado (APLP), Odenilson Medeiros, falou sobre a necessidade de implementação de uma escola estadual no recém-inaugurado Complexo Aluízio Campos.

O professor elogiou a grandiosidade da obra, bem como a estrutura educacional para os alunos do ensino fundamental, mas questionou a falta de uma escola do Estado.

– Ontem à tarde toda a diretoria executiva da APLP esteve visitando o complexo, é efetivamente uma grandiosa obra para Campina Grande. Em relação aos equipamentos educacionais voltados ao ensino fundamental, o prefeito está de parabéns. Existem escolas de ensino fundamental menor, até o maior, e também creches. Porém, são 4.100 famílias, e precisamos também do ensino médio – disse.

De acordo com o vice-presidente, as escolas de ensino médio, que são da responsabilidade do governo do Estado, precisam ser instaladas em locais como o Aluízio Campos, afinal lá residem centenas de jovens.

– Se faz necessário que o governo veja isso com urgência e já coloque em prática objetivamente a construção dessa escola – ponderou.