Aparte: troca de farpas do final de semana; deputado aliado frustrado com Bolsonaro

Na edição desta segunda-feira, o colunista Arimatéa Souza destaca na coluna Aparte o radicalizado final de semana entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula.

O ´fogo cruzado´ começou com a festa de recepção para o ex-presidente Lula à sua principal base política, que é a cidade paulista de São Bernardo do Campo.

Outro destaque é a frustração do deputado paraibano do partido de Bolsonaro com a visita do presidente a Campina Grande.

