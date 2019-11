Aparte: Governador contra emendas impositivas; o ´dia seguinte´ do ´Lula Livre´

Na edição deste sábado, a coluna Aparte aborda o discurso do ex-presidente Lula ao deixar a prisão em Curitiba, e sobre a nova realidade do País e do PT sem o mote ´Lula Livre´.

Também é destacada a posição do governador João Azevedo acerca das ´emendas impositivas´ ao orçamento do Estado, e o cancelamento da reunião das oposições esta semana em Campina Grande.

Leia a coluna inteira aqui:

