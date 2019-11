APAE-CG convida população para conhecer o trabalho da instituição

William Ferreira, diretor social da Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), afirmou que atualmente as doações recebidas pela Apae de Campina Grande não são suficientes para suprir as despesas gerais.

Ele explicou que a Apae é uma associação de caráter filantrópico e assistencial, onde os diretores são voluntários e os demais funcionários possuem remuneração, que é paga através de parcerias.

Segundo William, “a Apae de Campina Grande presta um serviço que nem todos os planos de saúde prestam” e não possui pré-requisito para atender os pacientes.

– A Apae se trata de uma família grande e as doações nem sempre são da proporção das despesas. No país temos 2.217 unidades de Apaes, somos o maior movimento filantrópico na América Latina na área de atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla – disse.