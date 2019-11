AnimaCentro recebe Baladinha do Pipi no Parque da Lagoa

A Praça Pedra do Reino, no Parque da Lagoa, recebe neste domingo (17) a Baladinha do Pipi, com muita música e animação. O evento, que começa as 16h, é gratuito e faz parte da programação do AnimaCentro, promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope).

A baladinha é um show de músicas infantis e brincadeiras, comandada pelo Palhaço Pipi. Voltada para as famílias e crianças de todas as idades, a festa tem o intuito de resgatar a cultura das brincadeiras populares, como quebra-panela, pega-pega, peteca, corrida de saco e cabra-cega.

Além das brincadeiras, o evento conta com a participação do balé popular da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que irá apresentar o espetáculo Pastoril Popular. Será um pequeno auto de Natal, com direção de Maurício Germano.

AnimaCentro – A iniciativa foi lançada em 2017 pelo prefeito Luciano Cartaxo e tem o objetivo de incentivo à cultura, artes cênicas e artistas regionais, trazendo espetáculos de dança, teatro, música e exposições. Aberta para o público de todas as idades, com atrações gratuitas, a iniciativa une revitalização e traz ocupação ao Centro da Capital, dando destaque ao Centro Histórico.

Serviço:

AnimaCentro no Parque da Lagoa

Baladinha do Pipi

Dia: domingo,17/11

Horário: 16h

Local: Praça Pedra do Reino (Parque da Lagoa)