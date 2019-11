ANA, Ipea e Aesa realizam seminário na UFCG sobre gestão de recursos hídricos

Lívia Antunes, pesquisadora associada do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), comentou o Seminário sobre as Potencialidades do Planejamento Estratégico e Gerenciamento de Processos para a melhoria da gestão estadual de recursos hídricos.

Ela destacou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que o evento acontece nesta terça-feira (12), das 8h30 às 16h30, no auditório José Farias Nóbrega, da Universidade Federal de Campina Grande, e é aberto ao público.

– O assunto de recursos hídricos é super importante para a Paraíba e, entendendo isso, a ANA, em parceria com o Ipea, está realizando juntamente com a Aesa esse projeto que visa fortalecer a gestão da água no Estado, fazendo com que a Agência entenda a importância de um planejamento estratégico, o mapeamento dos processos, pensando que temos um contexto da transposição do rio São Francisco. Achamos que seria uma ótima ocasião para discutir a temática e dar um pouco de visibilidade – disse.