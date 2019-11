Alunos que vão para o Aluízio Campos não terão prejuízo no ano letivo

O secretário de Educação de Campina Grande, Rodolfo Gaudêncio, falou sobre os equipamentos de educação que devem ser inaugurados no Complexo Habitacional Aluízio Campos.

Durante entrevista à Rádio Campina FM, o secretário disse que as três creches e as duas escolas só devem ser entregues àquela população, funcionando de forma normal, após formalização do Banco do Brasil. A entrega, segundo ele, deve ocorrer no final do mês, para a instalação dos equipamentos e identificação.

Gaudêncio disse que foi possível fazer um levantamento da quantidade de alunos que devem ser transferidos para o Aluízio Campos e, como forma de não os prejudicar, será realizada uma avaliação para antecipação da finalização do ano letivo destes.

– Fizemos um levantamento do número de alunos que vão ser transferidos para lá e, junto à inspetoria técnica, acordamos que as unidades escolares vão realizar avaliações para antecipar a aprovação desses alunos – disse.

O secretário destacou que as famílias que só devem se mudar depois, podem deixar os filhos encerrarem o período letivo normalmente, mas as que já devem se mudar imediatamente, os estudantes podem passar pela avaliação e antecipar o encerramento das aulas.

As reservas das matrículas para o próximo ano, tanto nas escolas quanto nas creches, serão definidas em um calendário a ser divulgado em breve.