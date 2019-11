Alunos da PMJP participam do Festival Estudantil Temático de Trânsito

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 10 de novembro de 2019 às 8:31.

Aproximadamente 300 alunos da Rede Municipal de Educação de João Pessoa irão participar na manhã desta segunda-feira (11), às 9h, do Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran) realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O evento será no auditório Ariano Suassuna do Tribunal de Contas do Estado.

Participaram do projeto as escolas municipais Bartolomeu de Gusmão, Padre Leonel da Franca, Cônego João de Deus, Lions Tambaú, Doutor José Novais, Dom Marcelo Pinto Cavalheira, Anayde Beiriz e a escola Ernani Sátyro.

Também participam as creches Maria de Fátima, Dona Tana, Arlete de Almeida, Antônio Varandas, João Tota, Júlia Ramos, Maria de Lourdes Gomes e Maria do Socorro Rodrigues.

Na ocasião, haverá apresentações musicais dos alunos das escolas e das creches, todas voltadas para a temática do trânsito. Os alunos trabalharam quatro eixos temáticos que foram conscientização, leitura de imagem, urbanidade, que trabalha os valores necessários ao trânsito, estatística e meios de transporte.