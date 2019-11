ALPB realiza sessão especial em alusão ao Dia Mundial dos Pobres

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) promove, na próxima segunda-feira (14) sessão especial em alusão ao Dia Mundial dos Pobres.

O evento, proposto pelo presidente da Casa, Adriano Galdino, acontecerá no plenário “Deputado José Mariz”, a partir das 14h30, e também prestará uma homenagem ao ex-arcebispo da Paraíba, Dom José Maria Pires, que faleceu em 2017 e completaria 100 anos em 2019.

Para o presidente Adriano Galdino, falar do Dia Mundial dos Pobres é mais uma forma de discutir políticas públicas que possam beneficiar aos mais necessitados com dignidade e qualidade de vida.

“Essa iniciativa da Igreja Católica serve justamente para nos lembrar das disparidades existentes no mundo. E isso faz com que nós, que somos representantes do povo, busquemos cada vez mais dialogar com todos para buscar caminhos que possam melhorar a vida dessas pessoas que pouco têm e muito sofrem”, destacou.

O evento também vai contar com a presença do atual arcebispo da Paraíba, Dom Delson. Ele vai falar sobre a iniciativa criada pelo Papa Francisco e sobre a homenagem a Dom José Maria Pires.

Na ocasião, um documentário sobre o ex-arcebispo produzido pela TV Assembleia será lançado. Dom Delson é um dos entrevistados do programa.

Além disso, a Assembleia fará a entrega simbólica do título de cidadania paraibana ao ex-arcebispo do Estado, honraria aprovada há 52 anos, mas que nunca foi entregue por conta do regime militar.