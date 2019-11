ALPB homenageia os 50 anos do hospital Edson Ramalho

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) homenageou, nesta quarta-feira (27), os 50 anos de fundação do Hospital da Polícia Militar General Edson Ramalho, que fica localizado no bairro 13 de Maio, em João Pessoa.

A Sessão Solene, proposta pelo deputado Ricardo Barbosa (PSB), aconteceu no plenário “Deputado José Mariz”, com a presença de diversos oficiais da PMPB, diretores da instituição, familiares do general Edson Ramalho.

Na justificativa da homenagem, o deputado Ricardo Barbosa destaca que o hospital é uma referência na profícua prestação de serviço público de saúde, sendo extremamente legítima e necessária à discussão e enaltecimento dos seus 50 anos.

“Foi calcada nessa lógica de perpetuar a biografia e os feitos do ‘general da prosperidade’ que o hospital recebeu o nome de Edson Ramalho. Por isso dedicamos nessa homenagem uma reverência a Edson Ramalho que dar nome a tão importante equipamento público de saúde de nosso Estado”, afirmou.

O Coronel Almeida Martins, diretor executivo do Edson Ramalho, disse que a homenagem é um filme que passa pela cabeça de todos que trabalharam e que ainda trabalham naquela unidade hospitalar.

“São 50 anos de um hospital preocupado sempre com os bons resultados e com a resolução de todas as crises que ali surgem diariamente. E todos nós sabemos que não é fácil trabalhar com saúde pública, até porque a própria situação de legislação que complica as coisas, especialmente em momentos como agora em que enfrentamos várias epidemias e o dinheiro é curto”, comentou.

Representando os familiares do militar, que dá nome ao hospital, o Capitão de Mar e Guerra, Antônio Amâncio (irmão de Edson Ramalho), revelou-se agradecido e honrado com a homenagem, que reúne parentes e amigos do saudoso general na Assembleia Legislativa da Paraíba.

“É com muito orgulho, com muita satisfação que recebemos essa homenagem tão significativa para o general Edson Ramalho, um homem que trouxe tantos benefícios aqui para a Paraíba e, em particular, para esse hospital”, disse.

Antônio Amâncio lembrou que Edson ramalho nasceu no município paraibano de Bananeiras e logo cedo foi estudar o Colégio Militar do Ceará. Em seguida, formou-se oficial na Academia Militar do Realengo, no Rio de Janeiro.

“Como oficial do Exército ele teve uma carreira exemplar, inclusive com participação na Segunda Guerra Mundial. Recebeu muitas condecorações por isso. Depois voltou para o Brasil, onde participou de muitas atividades no Exército. Após passar para a reserva fixou residência na Paraíba, onde foi comandante da Polícia Militar, secretário de Segurança Pública, de Finanças e superintendente do banco do Estado da Paraíba – o Paraiban”, destacou.

O hospital Edson Ramalho teve sua construção iniciada em maio de 1957 na gestão governador Pedro Moreno Gondim, com o lançamento da pedra fundamental, mas só foi concluído 13 anos depois, no dia 30 de novembro de 1969, no governo João Agripino. O hospital tem cerca de 800 funcionários, militares e civis, e atende uma média 400 pacientes por dia, sendo cerca de 60% da capital e 40% do interior do estado.

No final da Sessão Especial o deputado Ricardo Barbosa anunciou apresentação de um projeto de Resolução instituindo a Medalha de Honra ao Mérito Militar General Edson Ramalho.