ALPB comemora 132 anos de Guarabira com sessão itinerante

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) comemorou, nesta terça-feira (26), os 132 anos de emancipação do município de Guarabira, no Brejo paraibano, durante sessão itinerante que contou com todos os trâmites de uma sessão ordinária, com pequeno expediente, ordem do dia e votação de projetos.

Antes de iniciar a Ordem do Dia, o suplente Cláudio Régis foi empossado na titularidade do mandato, ocupando a vaga do deputado Tovar Correia Lima, que assumiu o cargo de secretário de Planejamento de Campina Grande.

Durante a votação, foram apreciadas 275 matérias relacionadas a cidade e a região do Brejo. Os deputados aprovaram, por unanimidade, o projeto 736/2019, do presidente da ALPB, Adriano Galdino, que obriga os hospitais da rede pública e privada ou filantrópicos com mais de 50 leitos a criar a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante.

Também foi aprovado o projeto 368/2019, de Camila Toscano, determinando que a rede privada de saúde ofereça leito separado para mães de natimorto ou com óbito fetal. Eles também aprovaram o projeto 452/2019, que institui o Programa de reeducação de Agressor de Violência Doméstica e Familiar, estabelecendo diretrizes para a criação dos serviços.

A proposta da sessão foi feita pelo presidente da Casa, Adriano Galdino, e pelos parlamentares Camila Toscano e Raniery Paulino. “Em todos os lugares que realizamos as sessões, a população faz questão de nos prestigiar e participar, o que nos deixa bastante feliz. O nosso objetivo é aprender cada vez mais com o povo para realizar um mandato popular direcionado na construção de uma Paraíba melhor e mais justa para todos”, ressaltou Galdino.

Emocionada, Camila Toscano ressaltou a gratidão do povo de Guarabira em participar da sessão itinerante, que prestigia o município. “Esse momento faz parte de um marco do Poder Legislativo Paraibano, aproximando o povo do Poder. A população de Guarabira agradece essa homenagem no dia em que a cidade completa 132 anos”, disse a parlamentar. Ela destacou nomes importantes na política, que fizeram história no local, a exemplo de Zenóbio Toscano e Roberto Paulino.

O deputado Raniery Paulino reafirmou o compromisso de continuar lutando para que a região permaneça recebendo benefícios para o desenvolvimento e homenagens da Casa. “Guarabira tem dado um exemplo de civilidade política. O que há de melhor neste lugar é construído pelas pessoas que vivem aqui. A nossa cidade sempre estará na pauta da ALPB. Não só Guarabira, nas toda a região. Os nossos municípios precisam demais da nossa atenção”, disse.

Já o deputado Ricardo Barbosa ratificou a importância de levar as ações do Poder Legislativo ao povo do município. “Esse é um papel importante que a Assembleia está exercendo, que é levar verdadeiramente a Casa do povo para junto do povo. Portanto, a gente tem que reconhecer a determinação dos deputados em fazer com que as sessões itinerantes possam acontecer. Guarabira comemora 132 anos de elevação à categoria de cidade. Então, é uma alegria muito grande poder trazer o debate e as discussões para cá e, claro, além de tudo isso, homenagear a cidade”, parabenizou.

A sessão contou com a participação de quase todos os parlamentares. Os deputados aproveitaram para parabenizar a cidade de Guarabira pelos seus 132 anos. “Guarabira é uma cidade que representa a política e é importante trazer o Poder Legislativo aqui para fazer esse debate com a população e levar as demandas do povo dessa região. Então, o balanço dessas sessões está bem positivo e essa interlocução mostra que as pessoas estão cada vez mais atentas, o que é algo muito importante para a gente”, disse a deputada Pollyana Dutra.

Homenagens

Após a sessão ordinária itinerante, os deputados iniciaram uma Sessão Especial para homenagear personalidades que dedicaram suas vidas à prestação de serviços relevantes para a população daquela região. O bispo Dom Aldemiro Sena dos Santos recebeu o Título de Cidadão Paraibano.

“Esse título é mais um compromisso que devo ter com o nosso povo paraibano. Eu fico extremamente feliz de estar recebendo essa homenagem em dia tão importante também para Guarabira, que faz aniversário de emancipação. Só tenho a agradecer”, disse o bispo Dom Aldemiro.

O empresário Ivanildo Coutinho de Sousa, dono da Guaraves, foi homenageado com a Medalha do Mérito Empresarial José de Paiva Gadelha. “Esse reconhecimento de mérito empresarial é muito importante para todos nós. É uma vida de trabalho”, afirmou. A Guaraves é uma indústria que existe há 42 anos e atualmente emprega mais de sete mil pessoas.

Sessões Itinerantes

As sessões itinerantes têm sido um marco da atual legislatura liderada pelo deputado Adriano Galdino. Com o intuito de levar a Casa do Povo até o povo das mais diversas regiões do estado, o Legislativo Estadual tem realizado, além de sessões ordinárias, reuniões de comissões permanentes e CPI’s, visitas técnicas e audiências públicas para debater inclusive o orçamento do Estado para o ano que vem.

O Poder Legislativo Estadual, em 2019, já passou por cidades como Alagoa Grande, Cajazeiras, Campina Grande, Monteiro, Patos, São Bento, Sousa, entre outras. “Nós temos um objetivo com as sessões itinerantes que é aproximar o povo da Assembleia e a Assembleia do povo, que está aqui presente para conversar conosco, debater, questionar o nosso posicionamento político, além de aprender com eles para que, cada vez mais, tenhamos um mandato popular e antenado com os anseios do povo paraibano”, afirmou Adriano Galdino.

A sessão foi exibida pela TV Assembleia através do canal 40.2 (TV aberta) 14.2 (Patos e Região – TV aberta), 15.2 (Campina Grande e Região – TV aberta ) pelo canal 11 na net e 340.2, na Sky, GVT e Claro. A programação completa também pode ser vista pelo canal do youtube.com/legislativopb.