ALPB aprova matérias e mantém prazo de 30 dias para exames de pacientes com câncer

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) aprovou, na sessão ordinária desta quarta-feira (6), 427 matérias. Entre os textos apreciados, os deputados rejeitaram o veto do Governo do Estado ao Projeto de Lei 950/2019, de autoria do deputado Wilson Filho, e mantiveram o prazo máximo de 30 trinta dias para a realização de exames de pessoas diagnosticadas com câncer no Sistema Único de Saúde (SUS).

O presidente da Casa de Epitácio Pessoa, Adriano Galdino, afirma que a matéria elaborada pelo deputado Wilson Filho possui mérito, porque busca encurtar o tempo para a realização de exames em pessoas acometidas pelo câncer e para esses pacientes, o tempo é fundamental.

“Não temos como votar contra um projeto como este. É necessário oferecermos ao cidadão a possibilidade de lutar pela sua vida”, avaliou Galdino.

O autor da proposta agradeceu aos parlamentares que entenderam a necessidade e a pressa dos pacientes que necessitam do tratamento, após serem diagnosticados com uma patologia tão devastadora.

“Fico feliz com todos os deputados que defenderam em nome do povo da Paraíba este projeto e, principalmente, por se posicionarem a favor de acelerar o tratamento do câncer”, comemorou Wilson Filho.

O parlamentar lembrou ainda que a Casa tem constantemente adotado medidas de enfrentamento à doença, a exemplo da busca pela captação de recursos para os hospitais Napoleão Laureano e para a Fundação Assistencial da Paraíba (FAP), referências no tratamento do câncer na Paraíba.

“Nos unimos todos aqui na Paraíba e em Brasília, junto ao ministro da Saúde, para falarmos do Hospital Laureano, da FAP, do São Vicente, pois toda unidade de saúde que trata o câncer precisa de um olhar especial”, observou.

Também foi aprovado por unanimidade o nome do auditor Antônio Gomes Vieira Filho para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB).

Antônio Gomes foi sabatinado nessa terça-feira (5), no âmbito da Comissão de Constituição, Redação e Justiça (CCJ) da Casa.

Outra matéria aprovada, do presidente Adriano Galdino, institui a Campanha de Conscientização do “Black Friday Legal”, cujo objetivo é chamar a atenção dos consumidores para os seus direitos previstos em lei.