Aesa: chegada das águas da Transposição em Boqueirão vai depender da vazão

O presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, Porfírio Loureiro, afirmou que após a retomada do bombeamento do eixo Leste da transposição do Rio São Francisco as águas devem começar a chegar em Monteiro a partir do dia 20 deste mês e citou que, a partir desse dia, será possível mensurar quando as águas devem chegar ao Açude Epitácio Pessoa, em Boqueirão.

Segundo Porfírio, só é possível fazer o cálculo da chegada da água em Boqueirão após a chegada das águas da transposição em Monteiro, pois será verificada a real vazão.

– A gente tem uma previsão que as águas vão voltar a cair no portal Monteiro a partir de 20 de novembro. Após a chegada das águas, vamos dar cinco dias para ver a vazão real para o Rio Paraíba e, a partir daí, fazermos o cálculo de quanto tempo a água vai levar para chegar em Boqueirão – disse, em entrevista à Rádio Panorâmica FM.