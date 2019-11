Aesa acredita que águas do São Francisco só chegam em Boqueirão em 2020

As águas da Transposição do Rio São Francisco devem chegar ao açude Epitácio Pessoa ainda na primeira quinzena de Janeiro de 2020.

Em entrevista veiculada pela rádio Campina FM, o presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa), Porfírio Loureiro, falou sobre a expectativa de chegada das águas que chegaram em Monteiro, no Cariri paraibano, na última semana.

– As águas estão se encaminhando para o açude de Poções, e devem chegar lá ainda nesta quarta-feira, ou no máximo até amanhã. A expectativa é que com de seis a dez dias, o açude atinja a cota esperado para que possamos liberar a tomada de fundo nova do São Francisco – explicou.

De acordo com o presidente, o açude de Poções está com 2,5% da capacidade máxima, e após a cota atingida serão cerca 35 dias, caso a vazão liberada se mantenha como está, para que a água chegue até o açude de Boqueirão.

– Estamos tomando por base uma vazão de 3,5 metros cúbicos após passar em Poções a gente vai ter um prazo de pouco mais de um mês até chegarmos em Boqueirão – explicou.

Ainda segundo Porfírio, após a chegada das Águas em Monteiro, tudo está correndo dentro da normalidade, e todas as barragens e açudes do percurso estão sendo beneficiadas.