Advogado irá ministrar curso sobre atos normativos em Campina Grande

O advogado André Ribeiro afirmou que vai ministrar, nos dias 28 e 29 deste mês, no Hotel Slaviero em Campina Grande, um curso que irá ensinar como construir atos normativos de qualquer natureza.

Ele destacou que o curso é voltado para parlamentares, assessores de parlamentares e demais profissionais que precisam construir emedas, leias, decretos, pedidos de indicação, projetos de resolução e outros tipos de atos normativos.

André declarou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que o curso também é uma grande oportunidade para estudantes de Direito, já que a universidade não ensina como deve ser construído um ato normativo.

– O curso é voltado não só para parlamentares, mas também para aqueles que trabalham com assessoria parlamentar e qualquer trabalho que exija a construção de atos normativos. O curso é com prática e aquele que participar sairá com capacidade de, por si só, construir atos normativos – disse.

As inscrições são limitadas e podem ser realizadas através do site www.oassessorperfeito.com.br. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (83) 9 8614-1726.