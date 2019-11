Advogado explica ação que visa sustar doação de terreno para Vila Sítio São João

O advogado André Mota afirmou, em entrevista à Rádio Panorâmica FM, que entrou com uma ação pública, junto a um popular chamado Rômulo Lucena, para impedir que a Prefeitura Municipal de Campina Grande doe um terreno para a empresa que administra o Sítio São João.

Ele destacou que esse ato fere a Constituição e o patrimônio de Campina Grande e não pode ser concretizado.

– Nós fomos tomados de surpresa no dia de ontem com a notícia da aprovação pela Câmara Municipal de Campina Grande do Projeto de Lei enviado por Romero fazendo doação de um terreno para a entidade, empresa privada diga-se de passagem, que gere o Sítio São João. É de conhecimento público de todos nós que o espaço do Sítio São João tem sido utilizado com fins eminentemente privados e em função dessa gravidade dessa doação e em atenção à Constituição Federal, nós ingressamos com ação popular que visa anular esse ato que lesa de forma clara e inequívoca o patrimônio público de nossa cidade – disse.

Segundo André, a ação foi protocolada junto à 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande e há um pedido liminar para que o prefeito Romero Rodrigues suste todo e qualquer ato concernente a essa doação.