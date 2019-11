Advogado dos candidatos ao Conselho Tutelar de Campina comenta decisão do MP

O advogado Natan Honorato, que representa os candidatos a conselheiro tutelar em Campina Grande, não eleitos e que entraram com ação de pedido para anulação do pleito, comentou o arquivamento do processo pela Promotoria da Infância e Juventude.

Ele disse que a denúncia geral deixou de existir, mas a análise de irregularidades passa a ser por candidato e região, o que, para ele, de algum modo é benéfico, pois garante uma investigação mais apurada.

O jurista contou, durante entrevista à Rádio Campina FM, que entende o posicionamento do Ministério Público, mas quem perde com isso é a população.

– Acreditamos no Ministério Público e de que todas as providências estão sendo tomadas. Se a promotoria entender pela impugnação de candidaturas, que assim o seja, mas ainda existe uma ação judicial que tramita na Vara da Infância e Juventude contra a coordenadora do CMDCA. Foi dado prazo de 15 dias para ela se explicar e, só depois, é que será decidido o pedido de liminar feito pela defesa. Tanto os candidatos quanto a sociedade, principalmente, saem prejudicados – disse.

O advogado disse que outra ação tramita no Judiciário e pode anular o pleito e suspender a posse dos candidatos.

– Esperamos que o MP, após a análise, tome providências, porque é inadmissível que as irregularidades se perpetuem e que elas sejam o marco das eleições para Conselho Tutelar em Campina Grande – defendeu.