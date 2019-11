Advogado comenta proposta que visa extinguir municípios

O advogado Gilvan Freire comentou, durante entrevista à uma emissora de rádio local, sobre a proposta, apresentada em um pacote econômico de reformas do governo Bolsonaro, que sugere a incorporação de municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação menor que 10% da receita total ao município vizinho.

De acordo com Gilvan, os municípios alvo da reforma foram criados porque eram desassistidos enquanto vilas, distritos e/ou núcleos pertencentes a municípios base. Ele citou um exemplo em sua fala, afirmando que, mesmo um distrito tendo 20% da população total do município base, às vezes eram direcionados apenas cerca de 2% a 5% dos recursos totais.

“Quer dizer, os municípios sede desassistiam os distritos, por conta disso, os distritos se emanciparam e passaram a ter mais recursos para a administração, então, o problema não está na assistência aos municípios, o problema está no custo político”, completou.

Contudo, o jurista destacou que o modelo de gestão administrativa municipal é caótico e a muitos anos está falido, em sua visão, devido, inclusive, a administradores desonestos, não dignos, indecentes, e maus gestores.

“Quer dizer, não adianta você ter muitos municípios se os administradores são todos desavindos, são quase todos despreparados. Talvez a gente não tenha no Brasil inteiro 10% ou 15% de bons administradores e administradores sérios, nas administrações municipais”, pontuou.

Por fim, o jurista ressaltou que o custo de manter os municípios é elevadíssimo, com salários altos, dentre outros pontos negativos, como os prefeitos sendo donos das rendas públicas, tendo a chave do tesouro para “fazer o que quiser” e ainda o custo da administração municipal pela vinculação do poder legislativo.

“E o que acontece? Uma escola de formação de maus políticos, desonrados e desonestos, que traem o voto e desmoralizam o eleitor. Então, por essas razões eu termino sendo obrigado a entender que a gente tem que passar um pouco a limpo essa história de incapacidade técnica para governar, e de incapacidade moral dos gestores e dos políticos das câmaras municipais”, finalizou.