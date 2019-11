Advogada é presa tentando sacar dinheiro com alvará adulterado

Uma advogada com atuação na cidade de Esperança, no Agreste paraibano, foi detida em uma agência bancária de Campina Grande.

Ela estava com um alvará adulterado e usava o documento para receber uma quantia de R$ 28 mil de uma ação judicial junto com uma possível beneficiária do processo.

Os funcionários do banco estranharam algumas características do documento e acionaram a polícia. Ela foi presa em flagrante e será processada por uso de documento falso e tentativa de estelionato.