Adriano: “Não passa pela minha cabeça ser candidato a senador, ou a federal”

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (PSB), revelou, durante entrevista à Arapuan FM, falou sobre as pretensões eleitorais futuras.

Ao ser questionado se teria intenção ou se estaria preparado para assumir um cargo como o de senador, Galdino foi direto.

“Eu sempre estou preparado, modéstia parte, para assumir todo e qualquer cargo público nesse país, porque a vida me ensinou e me ensinou com muita dureza com muita firmeza”, pontuou.

Mesmo enfatizando estar preparado, o parlamentar disse que não pretende disputar o cargo de senador e que as chances são de 100% em continuar deputado estadual.

“Não passa pela minha cabeça ser candidato a senador, ou a federal, eu estou deputado estadual, presidente da assembleia, com muito orgulho, com muita satisfação e quero dar continuidade a esse mandato”, finalizou.