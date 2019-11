Administração do Sítio São João comenta polêmica envolvendo doação de terreno

Não se fala em outra coisa em Campina Grande a não ser no projeto de lei, aprovado na Câmara municipal da cidade, que doa o terreno de 24 mil m² ao Memorial do Homem do Nordeste, instituição responsável pela administração do Sítio São João.

Aprovado na última quinta-feira (21), em caráter de urgência, o projeto aponta que o terreno deixa de ser um patrimônio público. A medida está causando polêmica e dividindo opiniões.

O terreno fica localizado na avenida Floriano Peixoto, no bairro Dinamérica.

Em entrevista, o administrador do Memorial Homem do Nordeste, Tupac Dantas, comentou a polêmica afirmando que o projeto dá segurança jurídica para expandir o projeto do Sítio São João que vai beneficiar a população.

– A Vila Sítio São João é um projeto 100% cultural. A tradição nordestina mora aqui e essa lei aprovada não tira do campinense o direito à propriedade deste terreno, só nos deu estabilidade maior para que a gente consiga fazer investimento dentro desse projeto para que ele cresça, pois antes não tínhamos segurança jurídica e agora a gente tem – contou.

Ele também falou sobre planos futuros para o projeto.

– Nós vamos doar aos artesãos um espaço para eles comercializarem. O nome vai ser Arraial do Artesão Lourdes Ramalho. Além disso, vamos construir um museu vivo dos répteis da caatinga, onde crianças e turistas vão ter uma experiência com nossa fauna, flora e cultura popular. Construiremos duas estátuas de Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga. São ações para incrementar a rota turística. Essa nova lei vai nos dar estabilidade e fazer com que isso aconteça – frisou.