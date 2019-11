Acusado de traidor, deputado diz que deu governabilidade a Ricardo Coutinho

Questionado sobre se o título de “traidor” lhe serviria, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (PSB), colocado assim por alguns socialistas por ter sido aliado do ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) e hoje, diante da crise instaurada no partido, ter se colocado ao lado do atual governador João Azevêdo, respondeu a crítica.

Durante uma entrevista, Galdino disse que o título não lhe cabe e justificou firmando que deu governabilidade a Ricardo que, na época, não tinha uma boa relação com a ALPB.

Ele afirmou ainda que do mesmo jeito que fez com RC está fazendo com João, firmando uma parceria em prol da Paraíba.

– Eu fui um presidente que dei governabilidade a ele. Sempre fui muito correto. Ele tinha uma relação muito complicada com a Assembleia na época do presidente Ricardo Marcelo e depois que fui presidente ele conseguiu governabilidade para suas ações administrativas, e contou com a Assembleia nessa parceria. Da mesma forma agora, estou dando governabilidade ao governador João para que ele possa, cada vez mais, continuar o projeto do PSB na construção de uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos – assegurou.