Acusado de matar o ex-sogro na PB é detido em Minas Gerais

Um homem foi preso no Estado de Minas Gerais viajando para o Rio de Janeiro. Ele é acusado de ter assassinado na ultima terça-feira o ex-sogro na zona rural do município de Aroeiras, na Paraíba.

De acordo com a polícia, o acusado, identificado por Francisco de Assis Rodrigues da Silva, 37 anos, teria viajado do Rio de Janeiro até a Paraíba para executar o crime e agora tentava retornar para onde morava.

A Polícia Civil chegou até o acusado após conseguir rastrear o veículo que ele usava.

De acordo com as investigações, o acusado não aceitava o fim do relacionamento com a filha da vítima, que tinha acabado há três meses.