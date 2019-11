Acontece em Campina a Semana Global de Empreendedorismo para artesãos

Em parceria com a InovaLab, Unifacisa, Sicoob, Associação Comercial de Campina Grande (ACCG) e Sebrae, a Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), através da Vila do Artesão promove a Semana Global de Empreendedorismo.

O evento no período de 11 a 14 do mês corrente, das 15h às 17h, no auditório da Vila do Artesão, que fica localizado na Avenida Almeida Barreto, s/n, no bairro do São José.

O evento será voltado para os permissionários empreendedores da Vila do Artesão e tem como objetivo tornar acessível as técnicas e ferramentas de gestão já consagradas e utilizadas pelas grandes empresas, uma vez que elas farão toda a diferença na busca pelo sucesso dos micros e pequenos negócios.

A partir daí, será desenvolvido serviços de atendimento específicos para esse público com a aplicação de uma metodologia própria para apoiá-los na criação e execução de estratégias eficazes para vencer os desafios impostos por um mercado cada vez mais competitivo.

Apesar do evento está direcionado aos permissionários da Vila do Artesão, a coordenadora da InovaLab/UniFacisa, Karina Dias salientou que se houver artesãos em Campina Grande que não sejam permissionários da Vila do Artesão e desejem participar da programação, serão bem-vindos, desde que tenham o perfil empreendedor.

“Sempre realizamos esse evento dentro da nossa instituição. Esta é a primeira vez que transpomos os muros da UniFacisa e fechamos parcerias com a Vila do Artesão para oferecer todo o nosso conhecimento na área de educação em empreendedorismo. Desde já, estamos dispostos a ajudar todos os artesãos que farão parte do nosso evento”, disse Karina Dias.

INSCRIÇÃO

Os interessados deverão se inscrever na administração da Vila do Artesão de posse dos seus documentos pessoais, a partir desta quarta-feira (6) até o próximo sábado (9), das 10h às 12h e das 14h às 17h.

EVENTO

O evento será dividido em duas etapas. Na primeira, uma equipe técnica da InovaLab/Unifacisa estará efetivando, no período de 11 a 14 deste mês, das 15h às 17h, um mapeamento para constatar o potencial empreendedor de cada inscrito.

Na segunda etapa, no dia 19 de novembro, acontecerá o Dia D, das 10h às 12h, onde o caminhão da Sicoob e seus técnicos estarão dirimindo dúvidas sobre soluções para investir, custear e comercializar sua produção. Também haverá mentorias e uma Oficina de Planejamento Criativo para o São João 2020 com a equipe técnica da InovaLab/Facisa, além de premiações para o empreendedor destaque.

“Nossa missão é fazer com que micros e pequenos negócios atinjam o máximo do seu potencial e possam ter sucesso em seus negócios. Mais uma vez estamos promovendo educação em empreendedorismo para nossos permissionários e espero que eles possam aproveitar esse momento tão importante para o sucesso deles”, destacou o presidente da Amde, Nelson Gomes.