Ações do Programa Cidadão contemplam mais 15 municípios em dezembro

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 30 de novembro de 2019 às 10:40.

O Programa Cidadão, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), continua neste mês o ciclo de ação de cidadania.

No segundo ciclo, a ser realizado em dezembro, serão contemplados 15 municípios com os serviços de emissão de Identidade, CPF e carteira de trabalho e Carteira de Trabalho Digital, nas regiões do Sertão, Cariri e Mata Atlântica.

Além das ações itinerantes, nas quais mensalmente são realizados cerca de 20 mil atendimentos, o Cidadão mantém posto fixo na capital, além de atendimentos específicos em presídios, hospitais, nos centros de atendimentos socioeducativos, vinculados à Fundac, como também para pessoas impossibilitadas de comparecer ao posto fixo na capital.

As ações do Programa contemplaram 150 municípios paraibanos e aproximadamente 220 mil atendimentos foram realizados durante o ano de 2019.

“Levar os serviços para o interior é fundamental, visto que o processo é muito lento e demorado. Tem cidade da Paraíba que nem identidade tira, e o Programa Cidadão está indo a estes municípios, emitindo e entregando as primeiras vias na hora, o que é muito importante pra eles. Muitos têm que se deslocar para outros municípios, porque onde moram não existe posto de identificação”, ressaltou o gerente Operacional do Programa Cidadão, Roberto Leite.

Confira o calendário aqui