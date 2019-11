Acidente entre moto e caminhonete na BR-230 resulta em duas mortes

Um grave acidente aconteceu na tarde desse domingo, 17, em uma rodovia entre as cidades de Santa Luzia e São Mamede, no Sertão paraibano. O acidente, que ocorreu por volta das 17h30, resultou na morte de dois homens.

De acordo com as informações, a motocicleta em que as vítimas fatais estavam saiu de uma estrada e, ao entrar na BR-230, colidiu com uma caminhonete.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, assim que chegou ao local, constatou a morte dos dois homens.