Ação do HUAC no Dia Mundial do Diabetes atende 300 pessoas

O Dia Mundial do Diabetes é comemorado no dia 14 de novembro, por isso, durante todo o mês, a Campanha Novembro Diabetes Azul visa conscientizar sobre a prevenção dessa doença. Na quinta-feira (14), o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), da Universidade Federal de Campina Grande e vinculado à Rede Ebserh, como forma de aderir à campanha, realizou uma ação que prestou atendimentos a 300 pessoas.

Os indivíduos que participaram do evento realizaram testes de glicemia capilar e de hemoglobina glicosilada, verificaram a pressão arterial, realizaram exames dos pés, receberam orientações nutricionais e o cartão de vacina do diabético.

Aqueles que foram diagnosticados com diabetes durante a ação já saíram com consultas marcadas. Houve apenas um caso de internação, em que o paciente estava com os valores da glicose muito acima do considerado adequado.

A endocrinologista Alana Abrantes, gerente de Ensino e Pesquisa, afirmou que a ação foi voltada principalmente para a prevenção, e, para aqueles que já têm diabetes, o objetivo foi de conscientizar para que se previnam das complicações decorrentes da doença. Além disso, comentou sobre o balanço da ação.

“Foi bastante positiva sobre vários aspectos, e realmente nosso objetivo foi conquistado. Agradecemos à equipe multiprofissional que participou e à Direção do hospital por ter abraçado a causa”.

A ação, coordenada pela Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) e pela Gerência de Atenção à Saúde (GAS), contou com a participação de médicos endocrinologistas, médicos residentes, dos serviços de psicologia, serviço social, enfermagem e nutrição, além dos discentes de medicina da UFCG.

Maria das Graças Muniz, de 64 anos, descobriu a ação através de um programa de televisão, e chamou logo a irmã, Suely Muniz, para participar. Suely descobriu há dois anos que possui diabetes, e resolveu comparecer para ter mais informações sobre a doença.

O envolvimento das irmãs faz jus ao tema que a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) trouxe para a campanha este ano, “Diabetes: Proteja sua Família”