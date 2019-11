Abertura da campanha Novembro Azul acontece nesta sexta em Campina

O mês de novembro começou e com ele será iniciada a campanha Novembro Azul, que conscientiza sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata e a necessidade de cuidado com a saúde integral do homem. Diversas ações já estão sendo realizadas em Campina Grande e, na próxima sexta-feira, 8, a Secretaria Municipal de Saúde realizará a abertura oficial da campanha.

Ações e serviços da abertura

O lançamento da campanha acontecerá no Centro da cidade, no Calçadão da Cardoso Vieira, na Praça da Bandeira e na Praça Clementino Procópio, a partir das 8h. Na Praça da Bandeira vão ser oferecidos serviços como testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis, distribuição de preservativos e vacinação.

Na Praça Clementino Procópio o projeto Consultório na Rua vai levar, em parceria com a Unifacisa, serviços de atendimento médico, psicológico e de enfermagem, além da solicitação de exames para moradores de rua. A ação também fará a distribuição de roupas e comida e vai atingir outros pontos da cidade.

No Calçadão, um médico vai tirar dúvidas dos homens sobre o câncer de próstata e sobre cuidados em geral com a saúde. Haverá ainda uma programação lúdica, com recitação de literatura de cordel, atividade física com o Mexe Campina e a participação do Basquete Unifacisa.

Ideia da campanha focada no esporte

A ideia da campanha este ano é associar o esporte e a atividade física com o cuidado da saúde. Para isso, a abertura vai acontecer no espaço do Calçadão, local muito frequentado por homens na faixa etária do público-alvo da campanha, já que este ambiente é, reconhecidamente, o local para as discussões em torno do futebol paraibano e, agora, do basquete.

“O objetivo é atrair esta população masculina, que geralmente está ali para falar de Treze e Campinense e do Basquete Unifacisa, para a necessidade do cuidado com a saúde. Ou seja, todos passam a vestir uma só camisa, a camisa da saúde, do Novembro Azul. Além disso, também temos o objetivo de provocar neles a conscientização da prática de atividade física. Por isso, juntamos o esporte com a campanha”, explicou o coordenador Municipal de Saúde do Homem, Luciano Medeiros.

Diversidade de ações para atingir grande público

A campanha Novembro Azul conscientiza não somente sobre o câncer de próstata, mas sobre o cuidado integral com a saúde do homem. Durante todo o mês, as Unidades Básicas de Saúde e diversos serviços da Rede Municipal vão intensificar as ações para atrair e encaminhar os homens para vários serviços e atividades. Um dos objetivos neste ano é também o de conseguir vacinar o público-alvo, encaminhando para as vacinas de rotina disponíveis para este grupo de homens.

O diagnóstico do câncer de próstata é oferecido para os homens, a partir dos 45 anos de idade, por meio do exame PSA ou do exame do toque. As consultas com urologistas são marcadas diretamente nas Unidades Básicas de Saúde. Muitas delas vão realizar atendimento noturno para atingir o máximo de pessoas. O mês também será marcado por ações em indústrias, feiras e na penitenciária. Em média, 41 homens morrem anualmente vítimas do câncer de próstata em Campina Grande.

PROGRAMAÇÃO

7 de novembro

8h – Atendimento médico, testes rápidos e vacinação – UBS Velame I e II

8 de novembro

8h – Abertura da Campanha Novembro Azul com vacinação, testes rápidos, atividade física e palestra – Calçadão da Cardoso Vieira e Praça da Bandeira

8h – Palestras, atendimento médico e encaminhamento de exames – UBS Maria de Lourdes Leôncio

17h – Atendimento médico, educação em saúde, dinâmicas e distribuição de sopa – UBS José Aurino (Pedreira – Catolé)

11 de novembro

8h – Palestras sobre saúde do homem – UBSF Malvinas IV

8h – Palestras, antropometria, aferição de pressão arterial, glicemia capilar, atualização de endereço cartão do SUS, consulta médica e de enfermagem, triagem sorológica e solicitação/agendamento de exames complementares – UBSF Jardim Quarenta

14h – Testes rápidos, vacinação, orientações de saúde e rastreio de hanseníase e tuberculose – Penitenciária Padrão de Campina Grande

12 de novembro

18h – Atendimento médico – UBS Ronaldo Cunha Lima (Três Irmãs)

8h – Café da manhã, atendimento médico, consulta odontológica, orientações e avaliação em saúde mental e testes rápidos – UBS Catolé de Zé Ferreira

13 de novembro

8h – I Fórum Municipal de Saúde do Homem para profissionais de saúde – Teatro Municipal Severino Cabral

8h – Ação de conscientização e encaminhamento de consultas e exames – Centro de Madeira (UBS Argemiro de Figueiredo)

18h – Palestra, atendimento médico, dinâmicas, sorteio de brindes e distribuição de sopa – UBS Wilson Furtado (Vila Cabral)

8h às 19h – Palestras e encaminhamento para exames e consultas – UBS Aluísio Salviano de Farias (Conjunto Raimundo Suassuna)

14 de novembro

8h às 20h – Atendimento médico, consulta odontológica, palestra e lanche – UBS Nossa Senhora Aparecida (Catolé)

18h – Atendimento médico – UBS Catingueira I e II

15 de novembro

8h – Palestras, atendimento médico e encaminhamento de exames – UBS Maria de Lourdes Leôncio

18 de novembro

14h – Testes rápidos, vacinação, orientações de saúde e rastreio de hanseníase e tuberculose – Penitenciária Padrão de Campina Grande

19 de novembro

8h – Café da manhã, atendimento médico, consulta odontológica, orientações e avaliação em saúde mental e testes rápidos – UBS Catolé de Zé Ferreira

18h – Atendimento médico, testes rápidos e orientações – UBS Galante I

18h – Atendimento médico, testes rápidos, orientações, aferição de pressão arterial, atividade corporal, distribuição de preservativos e sorteio de brindes – UBS Galante I e II

20 de novembro

8h – Palestras sobre saúde do homem e encaminhamento para exames – UBSF Malvinas V

21 de novembro

8h – Palestras sobre saúde do homem e solicitação de exames – UBSF Ramadinha I

8h às 17h – Palestras, exames e sorologia – UBS Novo Horizonte

18h – Atendimento médico – UBS Ronaldo Cunha Lima (Três Irmãs)

18h – Atendimento médico – UBS Cidades II

18h – Atendimento médico – UBS Catingueira I e II

22 de novembro

8h – Palestras, atendimento médico e encaminhamento de exames – UBS Maria de Lourdes Leôncio

24 de novembro

8h – Testes rápidos e aferição de glicemia e de pressão arterial – UBSF Ressureição

25 de novembro

14h – Testes rápidos, vacinação, orientações de saúde e rastreio de hanseníase e tuberculose – Penitenciária Padrão de Campina Grande

8h às 17h – Atendimento médico e consulta odontológica – UBS Tambor II

26 de novembro

8h – Palestra sobre saúde do homem, testes rápidos, encaminhamento para PSA e café da manhã – UBSF Liberdade III

14h – Atendimento médico, testes rápidos e orientações – UBS Adriana Bezerra

27 de novembro

8h – Café da manhã, atendimento médico, consulta odontológica, orientações e avaliação em saúde mental e testes rápidos – UBS Catolé de Zé Ferreira

8h às 17h – Atendimento médico e encaminhamento de exames – UBS Argemiro de Figueiredo

28 de novembro

8h – Café da manhã, atendimento médico, consulta odontológica, orientações e avaliação em saúde mental e testes rápidos – UBS Catolé de Zé Ferreira

16h – Atendimento médico e encaminhamento de exames – UBS Argemiro de Figueiredo

29 de novembro

8h – Palestras, atendimento médico e encaminhamento de exames – UBS Maria de Lourdes Leôncio

30 de novembro

8h – Palestra sobre saúde do homem e encaminhamento de consultas e exames – UBS Anailda de Carvalho Marinho (Conjunto Raimundo Suassuna)