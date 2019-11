A turma que informa e anima Campina Grande no horário do almoço é bicampeã

A pesquisa sobre audiência de rádio em Campina Grande de 2019 consagrou o programa que tem mudado a imagem do rádio na região no horário do almoço: Conexão Caturité, que vai ao ar das 11h às 13h na Rádio Caturité FM – 104.1

É uma turma entrosada e animada, que ainda oferece ao vivo muita informação, serviços e música para descontrair. Por sinal, nas sextas-feiras, música ao vivo nos estúdios da emissora.

Mônica Victor, Rayssa Kelly e Jonathan Samuel caíram na simpatia dos ouvintes. E, pelo segundo ano consecutivo (e de existência do programa) são 1º lugar na audiência de rádio em Campina Grande, no horário das 11h às 13h, conforme a pesquisa 6Sigma divulgada esta semana.

São muitos quadros – sobre beleza, língua portuguesa, saúde, direito do consumidor, nutrição, psicologia, veterinária, gastronomia e muito mais.

Se você ainda não ouviu o Conexão Caturité, não imagina o que está perdendo: descontração e informação, ´no tempero certo´.

O programa tem a coordenação geral do jornalista Arimatéa Souza.

A Rádio Caturité tem na gestão administrativa a administradora Lúcia Duarte, e como superintendente o bispo diocesano Dom Dulcênio Fontes de Matos.