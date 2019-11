“A Paraíba mudou com Ricardo e continua mudando com João”, afirma deputado

O deputado estadual Jeová Campos (PSB) voltou a comentar, durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, que ainda tem como objetivo a união entre o governador João Azevêdo (PSB) e o ex-governador Ricardo Coutinho (PSB).

De acordo com o deputado, em sua visão, assim como de alguns outros parlamentares, o projeto do PSB no Estado tem a cara de Ricardo e de João.

“Essa é uma leitura nossa, somos minoridade nesse pensamento entre os deputados aqui do plenário da Assembleia, mas é legítimo que eu defenda”, completou.

Por fim, Jeová questionou por que a união não pode ser firmada, tendo em vista os objetivos em comum de ambos.

“A Paraíba mudou com Ricardo e continua mudando com João. Se os dois são símbolos de uma mesma caminhada por que não podem estar juntos?”, finalizou.