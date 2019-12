A golpe de machado, comerciante é assassinado em Campina Grande

O comerciante Antônio Ramos Pascoal, de 65 anos, foi assassinado a golpe de machado na manhã deste sábado (30), na Feira Central de Campina Grande. O crime aconteceu por volta das 8 horas da manhã, no local conhecido por rua das Serralharias.

Segundo testemunhas, a briga entre dois homens teria começado em frente aos seus respectivos estabelecimentos comerciais, uma Serralharia e uma Sucata. A vítima ainda tentou escapar, mas foi perseguida e atingida, então, por golpes de machado.

Antônio Ramos Pascoal sofreu um ferimento grave na cabeça. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, mas não resistiu.

Ele teve morte cerebral.

O suspeito do crime é o comerciante vizinho da vítima. Na manhã de hoje, o estabelecimento do suspeito foi incendiado. Ele fugiu e ainda não foi encontrado pela Polícia. Ainda não há informações sobre quais teriam sido as motivações para o crime.