“A cidade mostrou que quer Cássio Cunha Lima como pré-candidato”, diz vereador 

O vereador Márcio Melo (PSDC), em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, nesta terça-feira, 12, comentou sobre a inauguração do Complexo Habitacional Aluízio Campos, e enalteceu a importância da obra para a história de Campina Grande.

O vereador mencionou a presença do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e frisou sobre o prestígio do prefeito Romero Rodrigues (PSD) perante o governo federal.

– No dia de ontem tivemos a satisfação de receber o presidente. Isso mostra o prestígio de Romero Rodrigues e do povo de Campina Grande. Nesse cenário político as coisas têm mudado, onde se viu uma cidade do interior da Paraíba receber essa atenção de um presidente da República. E Campina tem recebido isso por parte de Jair Bolsonaro – afirmou

O vereador ainda comentou sobre a presença ovacionada do ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB), e ressaltou sobre a força que o político tem em Campina Grande.

– Cássio mostrou ontem que ele não está morto para política, como muitos falavam. Isso só fez fortalecer a vontade do povo de Campina Grande. Tem que trabalhar, tem que discutir, mas ontem a cidade mostrou que quer Cássio Cunha Lima como pré-candidato à prefeitura de Campina Grande – declarou.