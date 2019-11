38ª Assembleia Diocesana de Pastoral tem início nesta sexta-feira, em CG

Teve início na manhã desta sexta (22) a 38ª Assembleia Diocesana de Pastoral, que se realiza no Centro Diocesano Dom Luís Gonzaga Fernandes, no bairro do Tambor.

São mais de 200 pessoas entre padres, diáconos, seminaristas, leigos e a presença do bispo diocesano, Dom Dulcênio Fontes de Matos.

A Assembleia deste ano traz como tema: “A Comunhão Missionária Diocesana à Luz das Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil”, e tem por objetivo propor a caminhada pastoral para o quadriênio (2020-2023).

Os trabalhos foram abertos a partir das palavras de Dom Dulcênio, que falou sobre esse momento como sendo oportuno e rico para a Diocese e para toda sua caminhada pastoral.

“Sinto-me feliz de percorrer este caminho com todos vocês, escutando o que o Espírito de Deus suscita no hoje de nossa caminhada,” disse o pastor diocesano.

Ainda em sua alocução inicial, o bispo falou sobre o que as Diretrizes tratam e de como elas serão importantes para a caminhada da Diocese que em 2024 completará 75 anos de fundação.

Destacou a Comunidade Eclesial Missionária, apontando para a simbologia da “Casa”, sendo o lugar do encontro, da família, da fraternidade e mencionou os pilares que sustentam a Casa: A Palavra, o Pão Eucarístico, o Serviço da Caridade e o estado Permanente de Missão.

“Em nossa Diocese de Campina Grande queremos identificar-nos com estes sinais, com este jeito de ser Igreja. E para avançarmos neste caminho abrimos hoje nossa Assembleia Pastoral”, comentou o dispo.

Por fim, ele manifestou o seu desejo: “Eu desejo, portanto, que os trabalhos desta Assembleia, as contribuições diversas e, sobretudo, o espírito de oração de todos indiquem o caminho que vamos trilhar com a firme decisão de acolher o Reino de Deus”.

Após as palavras motivadoras de Dom Dulcênio, a Pastoral da Comunicação da Diocese de Campina Grande expôs um material relatando todo o trabalho desenvolvido ao longo deste ano Pastoral, que trabalhou a Comunicação e a Acolhida.

Em seguida, duas conferências foram realizadas partindo da temática do encontro.

Os momentos foram proferidos pelos seminaristas estagiários que estão na equipe de trabalho, auxiliando o Padre João Afonso.